Murat Çalık hakkındaki "itirafçı" iddialarına avukatlarından açıklama
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı hakkında kamuoyunda yer iddialara ilişkin avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilimizin güya ‘itirafçı olmak istediği’ ve ‘el yazısıyla beyanda bulunduğu' yönündeki iddialar; Tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatlarından Melih Koçhan ve Cihan Ünal, kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Avukatlar, kendi imzalarıyla yayımladıkları basın açıklamasında, Çalık hakkında sosyal medyada asılsız ve yönlendirici içeriklerin dolaşıma sokulduğunu, bu iddiaların gerçek dışı olduğu vurguladı.
Paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı da paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Basına ve kamuoyuna,
Son günlerde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık hakkında sosyal medyada asılsız ve yönlendirici içerikler dolaşıma sokulmuştur.
Müvekkilimizin güya “itirafçı olmak istediği” ve “el yazısıyla beyanda bulunduğu” yönündeki iddialar;
Tamamen gerçek dışıdır,
Herhangi bir resmi belgeye veya adli kayda dayanmamaktadır,
Adil yargılamayı etkilemeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur.
Bu tür paylaşımlar;
TCK 285 – Soruşturmanın gizliliğini ihlal,
TCK 288 – Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,
TCK 204 – Resmî belgede sahtecilik suçlarını oluşturabilecek niteliktedir.
İlgililer hakkında gerekli suç duyuruları yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz."