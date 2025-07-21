Murat Çalık hakkındaki "itirafçı" iddialarına avukatlarından açıklama

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatlarından Melih Koçhan ve Cihan Ünal, kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avukatlar, kendi imzalarıyla yayımladıkları basın açıklamasında, Çalık hakkında sosyal medyada asılsız ve yönlendirici içeriklerin dolaşıma sokulduğunu, bu iddiaların gerçek dışı olduğu vurguladı.

Paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı da paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: