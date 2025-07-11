Murat Çalık hakkındaki tahliye talebi reddedildi

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir kez daha cezaevine gönderildi.

İki kez kanser atlatan ve cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü.

Çalık'ın yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen avukatlarının tahliye başvurusu reddedildi. İki defa kanser atlatan ve dün anjiyo olan Murat Çalık'ın tutukluluk hali devam edecek.

İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan Çalık, dün ise anjiyo olmuştu.

Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Artık sözün bittiği, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevkedildi! Defalarca operasyon geçiren, sağlık sorunları her dakika daha da kötüleşen Mehmet Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde cezaevine sevkedildi!"