Murat Çalık hastalığına rağmen il il gezdiriliyor

Haber Merkezi

Saray rejiminin muhalefete yönelik başlattığı operasyonlar sonrası yaşanan hukuksuzluklar cezaevlerinde de sürüyor.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve cezaevinde fenalaşıp anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dün sabah sağlık raporu hazırlanması için İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Sabah saatlerinde İzmir’den uçakla İstanbul’a getirilen Çalık’ın sağlık durumuna rağmen il il gezdirilmesine tepkiler yükseldi. Hastalığına rağmen maruz bırakıldığı kötü koşulların yanı sıra önce İstanbul’dan İzmir’e nakledilen, ardından da hastalığını kanıtlaması için hastane hastane gezdirilen Çalık dün de Adli Tıp’ın ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi. Çalık’ın buradan tekrar İzmir’e nakledileceği de öğrenildi.

Avukat Melih Koçhan, Çalık’ın hastalığına rağmen cezaevinden tahliye edilmemesinin başlı başına bir hukuksuzluk olduğunu söylerken rapor için sürekli gerçekleştirilen sevk işlerinin de ayrı bir hukuksuzluk olduğunu vurguladı.

Koçhan, yargılamanın İstanbul’da olmasına rağmen İzmir’e sevk edildiğinin sık sık vurguladı.

Koçhan şöyle konuştu: “İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Adli Tıp'ın, ivedilikle bir karar vermesini istiyoruz. Ortada devletimizin tam teşekküllü bir hastanesinin ve devletimizin belirlemiş olduğu doktorlarımızın vermiş olduğu bir rapor var. Bu bireysel, özel hastaneden alınan bir rapor değil. Yani devletin kendi belirlemiş olduğu bir hastane raporu var. Yani aslında söz konusu rapor tatmin edici. Müvekkilimizin artık bu rapor doğrultusunda tahliye edilmesini bekliyoruz. Bu raporu eleştirilecek bir nokta yok. Çünkü sonuç itibariyle oradaki doktorlarımız çok açık şekilde, hastanın geçmişteki yaşamış olduğu hastalıkları değerlendirmiş, güncel testlerini de yaparak, ciddi bir risk olduğunu görmüş.”