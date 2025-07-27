Murat Çalık için Adli Tıp raporu bu hafta bekleniyor

Kutay TOKER

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni Adli Tıp raporunun bu hafta çıkması bekleniyor.

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cuma günü götürüldüğü İzmir Şehir Hastanesin’de tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık durumu defalarca belgelenen Çalık’ın tekrar hastaneye götürülmesine ilişkin konuşan Avukatı Melih Koçhan, “Adli Tıp 'veriler yok, hastalık yok’ diyor. Eğer böyle bir şey yoksa biz neden hastanedeyiz” açıklamasında bulundu.

Koçhan, yeni Adli Tıp Raporu’nun ise bu hafta içerisinde çıkmasını beklediklerini söyledi.

Adli Tıp Çalık’ın raporlarını daha önce yetersiz bulmuş, yeni tetkikler istemişti.