Murat Çalık'ın ikinci kez tomografiye alınmasına CHP'li Zeybek'ten: "Bu zulme son verin ve derhal tahliye edin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, ikinci kez tomografiye alındı.

Zeybek, soosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vebal alıyorsunuz vebal! Hukuk dışı kararlarla özgürlüğünden edilen Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık ikinci kez tomografiye alındı. Bu zulme son verin ve derhal tahliye edin. Vicdanlar bu kadar mı susturuldu! Bu ülkenin adalet sistemi bu utancın altından nasıl kalkacak? Bu yanlıştan geri dönün. Murat başkanımızı serbest bırakın." ifadesini kullandı.