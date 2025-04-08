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Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Avukatları, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz etti.

Güncel
  • 08.04.2025 12:24
  • Giriş: 08.04.2025 12:24
  • Güncelleme: 08.04.2025 12:32
Kaynak: Haber Merkezi
Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

İBB'ye 19 Mart'ta düzenlenen operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında bulunan ve 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları, tutukluluğun sona ermesi için başvuru yaptı.

Dün de Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İBB Başkanı'nın tutuklanmasına itiraz etmişlerdi.

Murat Çalıkın tutukluluğuna itiraz edildi
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