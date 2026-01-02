Murat Çalık'tan Padeborn Belediye Başkanı'nın mesajı hakkında açıklama

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Padeborn Belediye Başkanı Stefan-Oliver Strate'nin yeni yıl dolayısıyla kendisine gönderdiği mesaja ilişkin, "Bugün özgürlüğümden mahrum bırakılsam da Paderborn ile kurduğumuz kardeşlik bağının hala canlı olduğunu bilmek benim için büyük bir moral kaynağıdır" dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesi istenen tutuklu CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Almanya'nın Padeborn şehrinin Belediye Başkanı Stefan-Oliver Strate'nin yeni yıl dolayısıyla gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Strate, Çalık'a gönderdiği mesajında, "Noel dönemi Paderborn'dan en içten selamlarımı iletiyorum" diyerek 1 Kasım 2025'ten beri Paderborn şehrinin belediye başkanı olduğunu anımsattı.

Şehirde belediye başkanı olmanın kendisi için önemli bir konu olduğunu vugulayan Strate, şu ifadelere yer verdi:

"Benim için, şehrimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlamak ve olumlu gelişimini sürdürmek anlamına geliyor. Aynı zamanda, insanların Paderborn'da yaşamaktan keyif almasını, iş imkanlarının ve uygun fiyatlı konutların olmasını sağlamayı da içeriyor. Ayrıca canlı ve çeşitli kültürel, sportif ve kulüp etkinliklerini de kapsıyor; kısaca şehrimizi bu kadar sevilebilir ve yaşanabilir kılan her şeyi. Ya da meşhur şarkının dediği gibi: 'Burada doğmamış olsanız bile, sizi tanıyanlar asla buradan ayrılmak istemez'. Sizi ve bana olan desteğinizi hep bir artı güç olarak sayacağım. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz harika destek için çok minnettarım.

Evet, hala birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorum ve bu süreçte, belediye işletmeleri ve şirketleriyle birlikte şehir yönetiminin Paderborn sakinleri için her gün harika işler yaptığını da fark ettim. Bu benim için son derece önemli ve bunun böyle kalmasını sağlamak için elimden gelen herşeyi yapacağım. Geleceğin getirdiği zorlukları ve fırsatları birlikte kucaklayalım. Paderborn'un geleceğini sizinle birlikte şekillendirmeyi dört gözle bekliyorum. Desteğiniz, önerileriniz ve hatta bazen anlayışınız için de teşekkür ederim. Size ve ailenize mutlu Noeller ve mutlu yıllar dilerim."

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MORAL KAYNAĞIDIR"

Çalık, Strate'nin mesajının "yüreğine dokunduğunu" belirterek, "Beylikdüzü’nde kardeş belediye protokolü imzaladığımız Paderborn’un kıymetli Belediye Başkanı Sayın Stefan-Oliver Strate’ye, samimi dilekleri ve nazik mesajı için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Çalık'ın paylaşımı şöyle:

"Zor koşullarda dahi hatırlanmak, dostluğun ve dayanışmanın sınır tanımadığını bir kez daha gösteriyor. Bugün özgürlüğümden mahrum bırakılsam da, Paderborn ile kurduğumuz kardeşlik bağının hala canlı olduğunu bilmek benim için büyük bir moral kaynağıdır. Sayın Başkana ve Paderborn halkına sağlık, huzur ve barış dolu yıllar diliyor; en içten selam ve saygılarımı iletiyorum."