Murat Çalık'tan yeniden kemik iliği alınacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliyesi beklenirken 25 Temmuz günü yeniden kemik iliği alınması kararı çıktı.

Operasyon İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılacak.

Gelişmeyi, Cumhuriyet Halk Partili Çağla Biçer duyurdu.

Biçer, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı.

Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere talepte bulunması üzerine, bildiğiniz üzere Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda, 25 Temmuz 2025 Cuma günü İzmir Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği örneklemesi yapılacaktır."