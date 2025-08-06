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Murat Çalık tekrar cezaevine gönderilecek

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden cezaevine sevk edilecek.

Güncel
  • 06.08.2025 13:53
  • Giriş: 06.08.2025 13:53
  • Güncelleme: 06.08.2025 14:21
Kaynak: Haber Merkezi
Murat Çalık tekrar cezaevine gönderilecek

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Bayraklı Şehir Hastanesi'nden bugün (5 Ağustos Çarşamba) yeniden cezaevine sevk edileceği öğrenildi.

Çalık'ın hastane raporu tamamlandı. Söz konusu rapor Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çalık'ın tahliye edilmesi, ev hapsine alınmasına ilişkin karar Adli Tıp Kurumu'nun kararının ardından netleşecek.

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