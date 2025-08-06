Murat Çalık tekrar cezaevine gönderilecek
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden cezaevine sevk edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Bayraklı Şehir Hastanesi'nden bugün (5 Ağustos Çarşamba) yeniden cezaevine sevk edileceği öğrenildi.
Çalık'ın hastane raporu tamamlandı. Söz konusu rapor Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çalık'ın tahliye edilmesi, ev hapsine alınmasına ilişkin karar Adli Tıp Kurumu'nun kararının ardından netleşecek.