Murat Çalık tekrar cezaevine sevk ediliyor
Kanser hastası Murat Çalık'ın hastane raporu tamamlandı. Rapor Adli Tıp'a gidecek ve cezaevinde kalıp kalmaması hakkında görüş belirtilecek. İşlemleri biten Çalık yeniden cezaevine sevk ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden bugün (5 Ağustos Çarşamba) yeniden Buca Cezaevi'ne sevk ediliyor.
Çalık'ın cezaevine sevk işlemleri saat 17.10 civarında başladı.
Çalık, Bayraklı Şehir Hastanesi önünde bekleyen aile üyelerine gösterilmeden cezaevine götürüldü.
Sevk kararının ardından Çalık'ın kız kardeşi hastane önünde fenalaştı.
Çalık'ın hastane raporu bugün tamamlandı.
Söz konusu rapor Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak Adli Tıp Kurumu kararı vermedi.
Çalık'ın son durumuna ilişkin karar Adli Tıp Kurumu'nun kararının ardından netleşecek.