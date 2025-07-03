Murat Çalık yarın ameliyat olacak

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yarın (4 Temmuz Cuma) ameliyat olacak.



23 Mart'ta tutuklanan Çalık cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi.

Avukatları ise sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Çalık'ın Avukatı Melih Koçhan, “Lenfomatik bulgular tespit edildi, yarın boynundaki kitleden biyopsi alınacak” dedi.

Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin geçmişte kanser hastalığı geçirdiğini hatırlatarak, "Dün gelen patoloji sonucu maalesef değerleri kötü çıktı ve lenfomatik bulgular yani geçmiş yaşamış olduğu kanser hastalığıyla alakalı bulgular tespit edildi. Onunla alakalı da boynunda bir kitle oluşmuş, zaten oradan da şüpheleniyordu. Bunun tabii başka bir yerde devamı var mı yok mu? Yarın o boynundaki parçayı alacaklar. Ondan sonra onun da patolojisi yapılacak" dedi.

SİLİVRİ'DEN İZMİR'E SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın hastalığının nüksettiği belirtildi.



Yarın ameliyata alınacağı öğrenildi.



Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.