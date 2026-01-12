Murat Çalık yarın ameliyat olacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Çalık 13 Ocak'ta (yarın) ameliyat olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çalık’ın muayenesi sonrasında yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan'ın aktarımına göre, ameliyatı 13 Ocak’ta yapılması planlanan Çalık, yarın operasyon geçirecek.