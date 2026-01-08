Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, cezaevinde kaldığı sürede 25 kilo kaybeden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve hastalığına rağmen yaklaşık 10 aydır İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve kendisine iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

"YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA BEKLİYORUZ"

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullandı.