Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olacak

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, cezaevinde kaldığı sürede 25 kilo kaybeden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı.

Çalık'ın 13 Ocak Salı günü ameliyat olacağı açıklandı. SZC TV'ye konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Doktorlar ikna etti. Mehmet Murat Çalık pazartesi hastaneye yatıp salı günü operasyon olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve hastalığına rağmen yaklaşık 10 aydır İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugün yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve kendisine iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

"YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA BEKLİYORUZ"

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullanmıştı.

Çalık'ın ameliyat olmasına karar verildi. Murat Çalık 13 Ocak'ta ameliyat olacak.