Murat Çalık, yeniden İzmir Buca Cezaevi'ne götürüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüler, bu yapılanlar aklımıza mıh gibi işlendi! Sabahın erken saatlerinde, elleri kelepçeli halde İzmir’den apar topar İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülen değerli yol arkadaşımız Mehmet Murat Çalık, heyet değerlendirmesinin ardından şimdi yeniden Buca Cezaevi’ne gönderiliyor. Ne vicdan kalmış ne utanma duygusu... Sağlık sorunlarıyla boğuşan ve dört duvar arasında yaşam mücadelesi veren Mehmet Murat Çalık’a yapılan bu işkenceye derhal son verin! Mehmet Murat Çalık hemen şimdi serbest bırakılsın!"