Murat Çalık’ın avukatları: Müvekkilimiz aleyhine algı operasyonu yürütülüyor

19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları Melih Koçhan ve Cihan Ünal, Çalık hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hakkında yürütülen ceza soruşturması hakkında gizlilik kararı olması nedeniyle, avukatların dosya içeriğini göremediği, bu sebeple hiçbir savunma adımının fiilen başlatılmadığı belirtilerek, bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında dosyanın içeriğine ilişkin yapılan paylaşımlar için, “Yargılama sürecini etkilemeye ve kamuoyu nezdinde peşin suçluluk algısı oluşturmaya yönelik ağır bir algı operasyonudur” ifadesi kullanıldı.

"YARGI SÜRECİNİ YÖNLENDİRMEYE YÖNELİK YAYINLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Açıklamada, Çalık’ın geçirmiş olduğu hastalıkların düzenli tıbbi takip ve ileri düzey onkolojik destek gerektirmesi nedeniyle yapılan sağlık gerekçeli tahliye başvurusu anımsatıldı ve “Tahliye başvurumuz değerlendirilmeden yürütülen bu medya kampanyasının, yargı organları üzerinde baskı kurmaya ve süreci etkilemeye dönük olduğu açıktır. Bu nedenlerle müvekkilimize yönelik medyada yer alan gerçeğe aykırı, tek taraflı ve yargı sürecini yönlendirmeye yönelik yayınları şiddetle kınıyor; soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eden tüm kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal başvuruların tarafımızca yapılacağını bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Murat Çalık’ın avukatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Müvekkilimiz hakkında yürütülmekte olan ceza soruşturması halen gizlilik kararı altında sürdürülmekte olup, savunma makamı olarak dosyaya erişimimiz sağlanmamış, dolayısıyla müvekkilimiz lehine hiçbir savunma adımı fiilen başlatılamamıştır.

Buna karşın son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında dosyaya ait olduğu iddia edilen gerçeğe aykırı, yönlendirici ve çarpıtılmış içeriklerin kamuoyuna sistemli biçimde servis edildiği görülmektedir. Bu içeriklerin, dosyada yer aldığı ileri sürülen beyanların yalnızca belirli kısımlarına dayanarak ve hukuki bağlamdan koparılarak sunulması, yargılama sürecini etkilemeye ve kamuoyu nezdinde peşin suçluluk algısı oluşturmaya yönelik ağır bir algı operasyonudur.

Soruşturmanın gizliliği ilkesine rağmen gerçekleştirilen bu sızıntılar, yalnızca savunmanın haklarını zayıflatmakla kalmamakta, aynı zamanda masumiyet karinesi ile adil yargılanma hakkını da açık şekilde ihlal etmektedir.

"İDDİALARIN ÖNEMLİ KISMI, HALİL KURDU İSİMLİ ŞAHSIN VERDİĞİ İFTİRA BEYANLAR"

Ayrıca belirtmek gerekir ki bu soruşturma kapsamında müvekkilimize isnat edilen iddiaların önemli bir kısmı Halil Kurdu isimli şahsın verdiği mesnetsiz ve iftira niteliğindeki beyanlara dayanmaktadır. Mehmet Tatlıcı da yaptığı resmi açıklamasında Halil Kurdu'nun beyanlarının tamamının gerçek dışı olduğunu ve aralarındaki eski ticari ihtilaflar ile husumet ilişkisine dayandığını, söz konusu kişi hakkında hem müvekkilimiz hem de ilgili üçüncü kişiler tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘iftira’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve benzeri pek çok suçtan şikayetlerde bulunulmuş olup, birden fazla ceza davası açıldığını kamuoyuna duyurmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra müvekkilimizin geçmişte geçirmiş olduğu nüks riski yüksek kanser rahatsızlıkları ve akut lösemi tedavileri, tıbben düzenli takip ve ileri düzey onkolojik destek gerektirmektedir. Bu hastalıklar, ceza infaz kurumlarında bulunan sınırlı sağlık imkanları içerisinde hayati risk oluşturan bir durumdur. Bu sebeple tarafımızca yapılmış olan sağlık gerekçeli tahliye başvurusu henüz değerlendirilmemiştir. Tahliye başvurumuz değerlendirilmeden yürütülen bu medya kampanyasının, yargı organları üzerinde baskı kurmaya ve süreci etkilemeye dönük olduğu açıktır.

"GEREKLİ YASAL BAŞVURULARIN TARAFIMIZCA YAPILACAĞINI BİLDİRİYORUZ"

Bu nedenlerle müvekkilimize yönelik medyada yer alan gerçeğe aykırı, tek taraflı ve yargı sürecini yönlendirmeye yönelik yayınları şiddetle kınıyor; soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eden tüm kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal başvuruların tarafımızca yapılacağını bildiriyoruz.

Yargının bağımsızlığına, savunma hakkına, sağlık hakkına ve insan onuruna aykırı bu müdahalelere karşı sessiz kalmayacağımızı, hem hukuki hem de insani tüm yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."