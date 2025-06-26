Murat Çalık’ın boynunda kitle bulundu: Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastanede gördüğü tedavi devam ediyor.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri gönderilmişti. Ağrıları nükseden Çalık, 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye sevk edilmişti.

Doktorların kararıyla Çalık'ın Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavisine karar verilmişti.

Burada yapılan tetkiklerde boynunda kitle tespit edilen başkan Çalık‘ın Pet-CT taraması yapıldı. Tarama sonuçlarına göre, Çalık’ın Adli Tıp Kurumu'na muayene için sevk edileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nun vereceği rapora göre avukatları tahliye talebinde bulunabilecek.

Dört gündür hastanede müşahede altına tutulan Mehmet Murat Çalık, tutuklu bulunnduğu 99 günde 18 kilo kaybetti.