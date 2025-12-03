Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

26 Kasım 2025 Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun tarafından yapılan açıklamada oyuncu Cemcir’in sağlık durumuna yönelik şu bilgiler verildi:

“Murat bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.”