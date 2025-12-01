Murat Cemcir Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Son Durumu

Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Murat Cemcir, özellikle Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı komedi yapımlarıyla geniş kitlelere ulaşmış bir oyuncudur. Son gelen bilgilerde başarılı oyuncunun rahatsızlanarak iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Murat Cemcir kimdir, kaç yaşındadır, hangi projelerde yer almıştır?

MURAT CEMCİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Doğum adı: Murat Cemcir

Murat Cemcir Doğum tarihi: 30 Kasım 1976

30 Kasım 1976 Yaşı: 48

48 Doğum yeri: Niksar, Tokat, Türkiye

Niksar, Tokat, Türkiye Meslek: Oyuncu

Oyuncu Etkin yıllar: 2002 – Günümüz

2002 – Günümüz Kökeni: Gürcü asıllıdır

Murat Cemcir, Tokat’ın Niksar ilçesinde dünyaya gelmiş ve Gürcü kökenlidir. Gürcüceyi akıcı şekilde konuşabilmektedir. Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

Murat Cemcir, kariyerine 2000’li yılların başında küçük rollerle adım attı. Ardından Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki “Çalgı Çengi” filmiyle büyük çıkış yakaladı. Burada partneri Ahmet Kural ile yakaladığı uyum, oyuncunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

“İşler Güçler”, “Düğün Dernek”, “Kardeş Payı”, “Ailecek Şaşkınız” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminde canlandırdığı İdris Karasu karakteriyle büyük beğeni kilandı ve prestijli ödüller kazandı.

AHMET KURAL İLE İŞ BİRLİĞİ

Cemcir, uzun yıllar boyunca partneri Ahmet Kural ile başarılı bir ikili olarak anıldı. Ancak ikilinin yolları 2023 yılında ayrıldı.

FİLMOGRAFİ – YER ALDIĞI YAPIMLAR

Yıl Yapım Rol 2022 Mahalleden Arkadaşlar Cami Cemaati 2020 Baba Parası Niyazi 2018 Ailecek Şaşkınız Gökhan 2018 Ahlat Ağacı İdris 2017 Çalgı Çengi: İkimiz Salih 2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Çetin 2014 Kardeş Payı Ali Özdemir 2013 Düğün Dernek Çetin 2012 İşler Güçler Kendisi 2010 Çalgı Çengi Salih

ALDIĞI ÖDÜLLER

2015 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Komedi Oyuncusu (Kardeş Payı)

2017 – Yılın Yıldızları – En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu

2019 – Siyad Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ahlat Ağacı)

2019 – East-West Golden Arch – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2021 – META Sinema Forumu – En İyi Çıkış Yapan Yapımcı

MURAT CEMCİR SAĞLIK DURUMU: İÇ KANAMA NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA

Gelen son bilgilere göre ünlü oyuncu Murat Cemcir rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği öğrenilen Cemcir’in yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi. Sağlık durumuna ilişkin detaylar henüz netleşmezken, hayranları ve sevenleri oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşması için sosyal medyada destek mesajları paylaşıyor.

SSS: MURAT CEMCİR HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Murat Cemcir kaç yaşında?

30 Kasım 1976 doğumlu olan oyuncu 48 yaşındadır.

Murat Cemcir nereli?

Tokat’ın Niksar ilçesinde doğmuştur. Gürcü kökenlidir.

Murat Cemcir yoğun bakımda mı?

Evet. Rahatsızlanarak iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Hangi dizilerde oynadı?

Kardeş Payı, İşler Güçler, Üsküdar’a Giderken, Ramazan Güzeldir, Çalgı Çengi ve Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda rol aldı.

Ahmet Kural ile neden ayrıldı?

İkilinin yollarının 2023 yılında profesyonel olarak ayrıldığı bildirildi. Nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Murat Cemcir, Türkiye’de hem komedi hem de dramatik rollerde başarısını kanıtlamış nadir oyunculardan biridir. Son olarak yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini endişelendirse de hayranları umutla güzel haberler beklemektedir. Hem sinema hem de televizyon dünyasında bıraktığı iz, onu Türk halkının hafızasında özel bir yere taşımaya devam ediyor.