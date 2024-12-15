"Murat Dağı, madencilere kapatılsın"

Kütahya ve Uşak illerinin en yüksek dağı olan Murat Dağı’nın altın madenciliği tehdidi altında olması, yaşam savunucularını harekete geçirdi. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu ve TEMA'nın ortaklığında, Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Murat Dağı Madencilere Kapatılsın” panelinde, altın madeni faaliyetlerinin su kaynaklarını, doğal ekosistemi ve bölge turizmini nasıl tehdit ettiği tartışıldı. Panelde, Murat Dağı’nın yalnızca Ege Bölgesi için değil, Türkiye’nin geleceği için de hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Murat Dağı’nda yapılması planlanan madencilik faaliyetlerinin, Anadolu’nun en büyük ikinci su rezervini ve zengin biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği belirtilen panelde, Gediz, Porsuk, Sakarya ve Büyük Menderes nehirlerinin beslendiği bu bölgenin korunması gerektiği ifade edildi.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Madencilik faaliyetlerinin plansız ve denetimsiz şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu şunları söyledi: “AKP iktidarı bilinçli bir biçimde çevre sorunlarını önleyecek kurumları zayıflattı. Çevre denetim, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve izin lisans süreçleri bilimsellikten uzaklaştırıldı. Bunun yanında üretimde plansızlık tercih edildi. Madencilik faaliyetleri plansızlığın somut göstergesi. Hal böyle olunca her alanda her türlü madenciliğe izin veriliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Su kaynaklarımız, ormanlarımız, meralarımız risk altında.”

Türkiye’de ekolojik tahribatı nesilleri etkileyecek belirli alanların başta madencilik olmak üzere kirletici yükü yoğun faaliyetlere kapatılması gerektiğini vurgulayan Bozoğlu, “Bu kapsamda İzmir, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Manisa gibi kentlerimize su sağlayan, biyoçeşitliliği yoğun Murat Dağı’nın korunması ve madenciliğe kapatılması gelecek nesiller için oldukça önemli bir adım. Bundan sonra da süreci takip edeceğiz” dedi.

EN BÜYÜK 2’NCİ SU REZERVİ

Bölgenin maden aramasına kapatılması gerektiğini vurgulayan CHP Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba ise Murat Dağı’nın stratejik önemine dikkat çekti. Murat Dağı’nın, Anadolu coğrafyasının en büyük ikinci su rezervi ve oksijen deposu olduğunu hatırlatan Karaoba, “Çok değerli hemşerilerim, bu bölgeyi ve Murat Dağı’nı korumak vatanı korumaktır. Anadolu’nun toplam su rezervinin yüzde 40’ını tek başına karşılayan, Gediz ve Porsuk nehirlerinin doğduğu, Menderes ve Sakarya nehirlerinin beslendiği bir su kaynağı, geniş orman arazisi, zengin ekosistemi, doğal turizm alanı ile Murat Dağı sadece Ege Bölgesi’nin değil Türkiye’nin en önemli yaşam alanlarından biridir. Bu sebeple Murat Dağı’nı savunan STK’larımızı, kamu görevlilerimizi, hukukçularımızı yalnız bırakmayın. Sizler de yakınlarınızı, çevrenizi bilgilendirin” diye konuştu.