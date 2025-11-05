Murat Dağı’nda madene geçit yok

Ege’nin yaşam kaynağı Murat Dağı’nda yıllardır süren çevre direnişi, bilirkişi raporuyla bir kez daha desteklendi.

Kütahya’nın Gediz ilçesi Karaağaç Köyü sınırlarında yer alan Anadolu Export’un Yıldız Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artırımı ve Kırma-Eleme Tesisi projesine ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişi heyeti, projenin bölgenin biyolojik çeşitliliğine, ekolojik dengesine ve turizm potansiyeline zarar vereceğini belirledi. Raporda, Murat Dağı’nın biyolojik çeşitliliği açısından doğal yaşam alanı niteliğinde olduğu vurgulandı.

Bilirkişi , madencilik faaliyetlerinin habitat bölünmesi, su kirliliği, gürültü ve toz kirliliği yaratacağını; yüzey ve yeraltı sularının olumsuz etkileneceğini ifade etti. Raporda, “Doğal alanların bütünlüğü içinde incelendiğinde, projenin çevresiyle birlikte ele alındığında doğal dokuya zarar vereceği” ifadelerine yer verildi.

MÜCADELEMİZ SU İÇİN

Murat Dağı Yok Olmasın Platformu yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Şirket, 2023 yılında Murat Dağı’nda altın madeni açmak için ikinci kez Bakanlığa başvuruda bulunmuş; Bakanlığın çevresel etki değerlendirme (ÇED) dosyasını askıya çıkardığı 10 gün içinde bölge halkı 10 binden fazla itiraz dilekçesini Bakanlığa göndermişti. 10 günün sonunda Bakanlık ÇED dosyasını reddettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine şirket Bakanlığa dava açmış; bizler de Uşak, Gediz, Kütahya, Eskişehir ve İzmir belediyeleri dahil olmak üzere bu davaya Bakanlığın yanında müdahil olmuştuk. İlk dava kazanılmış, ancak Danıştay ikinci bir bilirkişi keşfi talebiyle davayı Kütahya İdare Mahkemesi’ne geri göndermişti. İşte o ikinci bilirkişi keşfinin sonucu da geldi ve yine çıkan karar: Murat Dağı’nda altın madeni açılamaz. Murat Dağı mücadelesi su mücadelesidir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız susuzluk, Murat Dağı’nın değerini bir kez daha gösterdi. Çünkü MAPEK verilerine göre Murat Dağı’nın her bir karışı altın madeni türevi madenlere ruhsatlı. Bundan sonraki sürecimiz; Murat Dağı’nın madenciliğe kapalı alan ilan edilmesini sağlamak.”