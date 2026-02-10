Murat Dağı’nı nasıl savunduk: Altın madenine karşı yaşam hakkı mücadelesinin hikâyesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha AKSAZ ŞAHBAZ

2019 yılının Mayıs ayında, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı olarak görev yaptığım dönemde, Murat Dağı’nda Anadolu Export tarafından işletilmek üzere siyanürle işlem yapacak altın madeni (işletmesi) açılması için Kütahya Gediz Karaağaç köyü sınırları içinde ÇED olumlu kararı alındı. Bu karar yalnızca bir maden izni değildi; Batı Anadolu’nun su ve yaşam kaynaklarına yönelmiş açık bir tehditti.

Yaşam savunucuları ile birlikte hızla harekete geçtik. Uşak ve Kütahya Barolarının büyük katkılarıyla ÇED Olumlu kararının iptali için dava açtık. Bu süreçte Murat Dağı Yok Olmasın Platformu, Gediz Nehri Havzası Fırdan Çevre Koruma Derneği, rahmetli Mehmet Çamcı ve Hasan Yüksel hocalarımız, Gediz Nehri Havzası Fırdan Çevre Koruma Derneği, CHP örgütümüzden aktivist arkadaşlarımız ve Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalım omuz omuza mücadele verdi. Dava masrafları ve bilirkişi ücretleri dayanışma içinde karşılandı.

NEDEN HAYATİ?

Murat Dağı, Batı Anadolu’nun merkezinde, Gediz sınırları içinde yer alır. Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri’nin, Gediz ve Büyük Menderes havzalarının doğduğu bu dağ; Sakarya Nehri ile Kütahya ve Eskişehir’in içme suyunu karşılayan, verimli ovaları sulayan ve Ankara’ya kadar uzanan ve Kocaeli’de denize ulaşan bir yaşam zincirinin kaynağıdır. Gediz ve Büyük Menderes nehirleri ise İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege’yi besler. Murat Dağı’na verilecek zarar, suların ağır metaller ve kimyasallarla zehirlenmesi, yalnızca bir bölgeyi değil, milyonlarca insanın yaşamını ve ekosistemi olumsuz etkiler.

Bu direnişin arkasında yalnızca hukuki bir dava değil, örgütlü bir toplumsal bilinç vardı. Gediz Nehri Havzası Fırdan Çevre Koruma Derneği de bu bilinçle kuruldu. Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma tesislerini çalıştırmaması nedeniyle nehir kirlenirken, Fırdan köyünden gençler imza kampanyası başlattı. Biz de bu süreci kalıcı ve kurumsal bir mücadeleye dönüştürmek için derneği birlikte kurduk. Murat Dağı savunmasının yerel ayağı böyle güçlendi.

HALK VE SİYASET BİRLİKTE

Sürecin her aşamasında parti örgütlerimize, etkilenecek illerin belediye başkanlarına raporlar gönderdik; genel başkanımıza kapsamlı dosyalar sunduk. Bölgesel toplantılar yaptık, Kütahya merkezde STKlar, yaşam savunucuları ve yerel halkla birlikte geniş katılımlı basın açıklamaları düzenledik. Sosyal medya kampanyalarıyla kamuoyunu bilgilendirdik; tüm siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini davet ederek kolektif bir direniş hattı ördük.

Kütahya Belediye Meclisi’ne önerge vererek davaya müdahil olunmasını sağladık. Partimizin yönettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi davaya katıldı. Gediz ve Uşak Belediyeleri de bu sürece dâhil oldu. Belediyeler avukatlarıyla Murat Dağı’nı savundu.

YASAĞA RAĞMEN ON BİNLER

Keşif duruşmasından bir gün önce, Kütahya Valiliği bölgede toplantı ve basın açıklamalarını yasakladı. Genel Başkanımızın müdahalesiyle bu yasak kaldırıldı. Keşif günü Murat Dağı’nda yaklaşık on bin kişi vardı; kırka yakın CHP milletvekili katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar dağını savunmak için geldi. Yoğunluk nedeniyle insanlar yaklaşık 2-3 kilometrelik dağ yolunu yürümek zorunda kaldı.

HUKUKİ ZAFER

Kütahya İdare Mahkemesi’nde görülen dava, ülkenin dört bir yanından çevre avukatlarının ve yaşam savunucularının katılımıyla yürütüldü. Sonunda ÇED Olumlu kararı iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi, Murat Dağı’nda böyle bir maden işletmesi açılamayacağına hükmederek noktayı koydu. Davayı kazanmıştık. Bu dava altın madeni işletmelerine karşı kazanılmış ilk dava oldu.

MÜCADELE BİTMEDİ

Aradan üç yıl geçti. Şirket bu kez cevheri Murat Dağı’nda çıkarıp Uşak’ta işleyeceğini belirterek yeniden ruhsat başvurusu yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na itiraz ettik; kamuoyunu yeniden bilgilendirdik. Bakanlık başvuruyu reddetti. Şirket bu karara karşı dava açtı, yeniden keşif yapıldı. Bilirkişi raporu bir kez daha netti: Maden açılamaz. Murat Dağı yeniden kazandı.

TOPLUMSALLAŞMADAN KAZANILMAZ

Şirketin vazgeçmeyeceği anlaşılıyor. Ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu mücadele yalnızca bir dağın değil, yaşam hakkının mücadelesidir. Kütahya’da maden işletmelerinin yoğunluğu nedeniyle neredeyse her ailede bir kanser vakası vardır. Murat Dağı’ndan beslenen suların kirlenmesi, geniş bir coğrafyada yaşamı tehdit edecekti, bu tehdidi durdurduk.

Murat Dağı savunması bize şunu gösterdi: Dağlarımıza ve sularımıza yönelik topyekûn saldırılar ancak toplumsallaştırılmış, kolektif bir mücadele hattı ile engellenebilir. Yerel halkı yalnız bırakmadan; yaşam savunucuları, aktivistler, sivil toplum örgütleri, belediyeler, muhtarlar, siyasi partiler ve en geniş toplum kesimleriyle birlikte hareket edilmeden bu saldırılar engellenemez.

Murat Dağı’nı, yaşam hakkını böyle savunduk ve savunmaya devam edeceğiz!