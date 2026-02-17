Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklama Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı Özgür Aras'tan geldi. "Test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır" diyen Aras, açıklamada şunlar kaydetti:

"Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.

Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır.

Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."