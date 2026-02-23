Murat Dalkılıç'tan 'ihbar' iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan şarkıcı Murat Dalkılıç, savcılık ifadesinde çeşitli ihbarlarda bulunduğu yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Dalkılıç tarafından yapılan açıklamada şarkıcı hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında yer alan, Murat Dalkılıç’ın savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine yönelik haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu içerikler hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımakta ve Murat Dalkılıç kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.