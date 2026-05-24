Murat Emir açıkladı: CHP heyeti, İçişleri Bakanı ile görüşecek

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Emir, sabah saatlerinde partinin genel merkezine zorla girmeye çalışan bir ekip olduğunu ancak bu girişimin püskürtüldüğünü söyledi.

Emir, şöyle konuştu:

"Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olarak üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasal rejime altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik.

'CHP’NİN KURUMSAL KİMLİĞİNE SALDIRMAYI TERCİH ETTİLER'

CHP’nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuztur, haksızdır. Dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyecegiz."

"BURADAN ÇIKIŞIN TEK YOLU KURULTAY"

Mevcut durumdan çıkışın tek yolunun en kısa sürede seçimli kurultaya gitmek olduğunu vurgulayan Emir, tarihleri belirlemek için bugün bir görüşme yapmak üzerinde anlaştıklarını söyledi ve şu çağrıyı yaptı:

"Biz bunları söylerken, bir yandan da CHP’nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık. İletişim kurmaya çalıştık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultay tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimdir. Sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da kurultaydır.

'YENİ BİR UZLAŞI ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ'

Madem ki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı. Ancak belge istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnciyle bu saldırı girişimini püskürttüük ve yeni bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP’lilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz."

'İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Polisle CHP'liler arasında bir gerginlik çıkmaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den randevu aldıklarını ve görüşeceklerini de açıklayan Murat Emir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tam da bu nedenle sayın İçişleri Bakanı’ndan randevu aldık ve birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi bize göre kritik taleplerimizi aktaracağız ve sayın Bakan’dan da hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak hamlenin yapılmadığı, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz."