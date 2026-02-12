Murat Emir: Akın Gürlek'in bakanlığı da başsavcılığı da yemini de gayrimeşrudur

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Akın Gürlek ve ettiği yemini kast ederek "Biz, burada yemin ederek göreve başlıyoruz. Buradan defalarca bakanlar geldi, yemin etti, gitti; hiçbirine böyle itiraz etmedik" diye konuştu. Emir, "Ama onun bakanlığı da gayrimeşrudur, başsavcılığı da siyasi ve gayrimeşrudur, yazdığı bütün iddianameler hukuksuzdur, haksızdır, gayrimeşrudur ve yemini de gayrimeşrudur" ifadelerini kullandı.

"BU YEMİN HUKUKEN GEÇERSİZDİR, ANAYASAL ŞARTLAR OLUŞMAMIŞTIR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye'nin gerçeği tutuklu siyasettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan başlayın, 16 belediye başkanımız, gençlik kolları başkanımız, arkadaşlarımız, kim önlerine gelirse, kimin malına çökmek istiyorlarsa, kimin zenginliğini ceplerine koymak istiyorlarsa, kimi siyasi minderin dışına itmek istiyorlarsa aparatlar hazır, başsavcılar hazır, kolluk hazır ve bunun adına da 'demokrasi' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bir önceki gün Genel Kurul’da yaşanan görüntülere değinen Emir, "Dün yaşanan, burada yaşanan görüntüler elbette ki nahoştu, kimse bu görüntüleri tasvip etmez" dedi. Yemin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, "Burada elbette ki bu görüntüler kötüydü ama asıl gerçeklik, bir zorbalıkla, bir yeminin ısrarla, hem de İç Tüzük çiğnenerek ettirilmeye çalışılmasıdır. Bu yemin hukuken geçersizdir, anayasal şartlar oluşmamıştır, İç Tüzük'e uygun yapılmamıştır, tutanaklara geçmemiştir" ifadelerini kullandı.

Bakanların daha önce de Meclis’e gelerek yemin ettiğini belirten Emir, "Biz, burada yemin ederek göreve başlıyoruz. Buradan defalarca bakanlar geldi, yemin etti, gitti; hiçbirine böyle itiraz etmedik" diye konuştu. Emir, "Ama onun bakanlığı da gayrimeşrudur, başsavcılığı da siyasi ve gayrimeşrudur, yazdığı bütün iddianameler hukuksuzdur, haksızdır, gayrimeşrudur ve yemini de gayrimeşrudur" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan Emir, "Biz burada görevimizin gereğini, yapılacak yeminin Anayasa'ya aykırılığını anlatmaya çalışırken son çare olarak ben elimde Anayasa kitapçığıyla Meclis Başkan Vekiline doğru yürüyorum; amacım, Meclis Başkanvekilimize gidip yaptığı uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu söylemek" ifadelerini kullandı.