Murat Emir'den 11. Yargı Paketi tepkisi: Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için, kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İktidar, meclise getirdiği 11. Yargı Paketi’ndeki adrese teslim iki madde ile hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyor ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakareti ön ödeme dışına ve uzlaştırma kapsamından çıkarıyor. Yani kamu görevlisine yönelik sözler, hele ki siyasi bir figür söz konusuysa otomatik olarak davalık olacak." açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla yargılandığı dava, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla geçtiğimiz ay düşmüştü.

Şimdi aynı iktidar, meclise getirdiği 11. Yargı Paketi’ndeki adrese teslim iki madde ile hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyor ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakareti ön ödeme dışına ve uzlaştırma kapsamından çıkarıyor. Yani kamu görevlisine yönelik sözler, hele ki siyasi bir figür söz konusuysa otomatik olarak davalık olacak.

Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için, kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar. Ve tüm bu çabalarına rağmen korktukları gerçek değişmeyecek. Sandık geldiğinde Cumhurbaşkanı adayını yanında görmek isteyen milyonları karşılarında bulacaklar."