Murat Emir'den Akın Gürlek'e: Yargıya şikayetin önünü kapatarak, halkımıza şikayetin önünü siz açtınız

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin CHP Liderinin açıklamalarına yanıtını alıntılayarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Özgür Özel, somut bilgiler ve belgeler ile açıklama yaptı. Aynı somutluk ve bilgiler ışığında bir açıklamayı sizden beklerken, uzun cümleler kurulması bir cevap niteliği taşımıyor. Kaldı ki partimiz Tema İstanbul Projesi’nden Kadıköy 34’üncü Noterliği üzerinden, 36019 yevmiye numaralı belge ile edindiğiniz ve iki ayda bir milyonluk senet ile ödeme yaptığınız mülke dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı; ancak dosya HSK’ya gönderildi ve orada kapatıldı. Yani sorularımız cevapsız bırakıldı. Yargıya şikayetin önünü kapatarak halkımıza şikayetin önünü siz açtınız."