Murat Emir'den Bursa tepkisi: "Yürekleri yetiyorsa kayyum atadıkları belediyelerde sandığı getirsinler"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri’de açıklamalarda bulundu. Emir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine AKP'li meclis üyesi Şahin Biba'nın Başkan Vekili seçilmesine tepki gösterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gözü önünde Türkiye'nin en büyük illerinden birinde büyükşehir belediye başkanlığına çöküldü. Bursa halkının vermediğini mahkeme yoluyla, tutuklama yoluyla ve bugün zorbalıkla ele geçirdiler. Ama bunun demokrasilerde sandık geldiği gün elbette hesabı sorulacak. Bir hırsızlık yapıldı, belediye başkanlığı çalındı ve bu hırsızlık fark edilmesin diye de zorbalık yaptılar. Milletvekillerimize, belediye meclis üyelerimize, örgüt yöneticilerimize orantısız şiddet uyguladılar, hedef gösterek gaz sıktılar. Sonuçta tüm Türkiye gördü ki orada Bursa halkının iradesine ağır bir darbe yapılmıştır ve biz bu seçim sonuçlarını asla tanımıyoruz. Erken genel seçim istiyoruz, ara seçim istiyoruz. Yürekleri yetiyorsa kayyum atadıkları belediyelerde de koysunlar sandığı vatandaşa sorsunlar."

"CHP'Lİ BELEDİYELERE BULABİLDİKLERİ HER NOKTADAN SALDIRDIKLARINI ORTAYA KOYUYOR.

İBB Davası'nın devam eden duruşmalarına ilişkin de Emir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İddianamenin gerçekten büyük bir pespayelik olduğunu, içinde olması gereken hiçbir şey olmadığını, içerisine teknik takipten kaynaklanan somut deliller, para hareketleri, Masak raporları gibi herhangi bir somut delilin konulamadığını, iftiracılar üzerinden üretilmiş iddianame olduğunu açıkça gördük. TRT'de yayınlamıyor oluşlarının, halkın gözünden kaçırıyor oluşlarının da en temel sebepleri bu. Burada delil koyamıyorlar, somut istinatlarda bulunamıyorlar ve bizim arkadaşlarımızın herbiri çıkıp savunmalarını verdikçe bu iddianamenin çöktüğünü açıkça görüyoruz. Üç gündür 'İstanbul senin' ve 'İstanbulhanem' uygulamasıyla ilgili Necati Özkan ve diğer arkadaşların savunmalarını dinliyoruz. Bir görevli var, iftiracı olmuş serbest bırakılmış. Sadece onun iftiraları üzerinden 20'ye yakın arkadaşımızı cezaevinde tutuyorlar. En sonunda o kişi hakkında da tekrar tutuklama kararı çıkartılması için mahkeme harekete geçti. Burada iddianamenin her geçen gün eridiğini açıkça görüyoruz. Eninde sonunda buradan adalet çıkacak ama ağır bedeller ödeniyor. Bizim için bu bir siyasi mesele ama onlar için aynı zamanda kalınan her gün, her saat dayanılması zor sonuçlar doğuruyor. Buradaki vicdansızlığın, hukuk tanımazlığın, zorbalığın bir an evvel bitmesini bekliyoruz."

Silivri'de tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ettiğini belirten Murat Emir, "Onları görevlerinden, özgürlüklerinden kopartıyorlar ve delilsiz istinatlarla cezaevinde tutuyorlar. Birilerini konuşturur muyuz diye, birilerinden delil bulur muyuz diye zorluyorlar ama olan Türkiye demokrasisine oluyor. Bunca zorbalığı, adaletsizliği hiçbir arkadaşımız haketmiyor. Sadece bugün Bornova Belediye Başkanımızın bir eleman işe alınmış ama işe gelmemiş iddiasıyla gözaltına alınması bile Türkiye'de iki hukukun uygulandığını, çifte standart uygulandığını ve CHP'li belediyelere bulabildikleri her noktadan saldırdıklarını ortaya koyuyor" diye konuştu.