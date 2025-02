Murat Emir'den Enginyurt hakkında başlatılan soruşturmaya tepki: "İstanbul’dan kalkıp Ankara’daki grup konuşmasına soruşturma açacak kadar şirazeden çıkmışlar"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’ye katıldığı grup toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Enginyurt hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Katılır katılmaz Sayın Cemal Enginyurt’un yaptığı konuşma üzerinden saatler içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanı’na hakaret ve Cumhurbaşkanı’na tehdit suçuyla soruşturma başlattığını öğrendik. İstanbul Başsavcılığı işi gücü bırakmış kim Cumhurbaşkanı’nı eleştirirse, kim muhalif bir ses çıkarırsa dakikalar içerisinde soruşturma açıyorlar, bizi yakından takip ediyorlar. Burada bir suç unsuru yok. Sayın Enginyurt bu konuşmayı bizim grup salonumuzda herkesin gözü önünde yaptı. Son derece doğru bir konuşma yaptı ama her şeyden işkillenen, her şeyden ‘beni tehdit ettiler’ diyen, her şeyden ‘bana hakaret ediyorlar’ diyen bir Cumhurbaşkanı ve kendini onun yerine koyup, hatta ondan daha fazla işgüzarlıkla harekete geçen bir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı var. Bir defa Ceza Muhakemeleri Kanunu son derece açık, ‘Milletvekilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturulur ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri yetkilidir.’ Burada bir suç yok, suç olsa bile İstanbul’un görev ve yetki alanında değil ama işgüzarlık öylesine bir noktaya gelmiş ki İstanbul’dan kalkıp Ankara’daki grup konuşmasına soruşturma açacak kadar şirazeden çıkmışlar."

Enginyurt, CHP Grup toplantısında bugün yaptığında konuşmada, "...Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı.