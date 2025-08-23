Murat Emir'den KKM tepkisi: "Bu halkın cebinden alıp tefecilere akıttığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılması kararına ilişkin konuştu.

"Merkez Bankası’nın 'sadeleşme' hedefi doğrultusunda, dün gece itibarıyla KKM sonlandırıldı" diyen Emir, şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan bir zamanlar çıkıp 'kur garantili milli parayı hazmedemiyorlar' diye övünüyordu. Övündüğü 1 trilyon 400 milyar lirayı, yani 60 milyar doları bu 4 yıl boyunca milletin sırtına yüklenmekti. O parayla ne yapılırdı biliyor musunuz? 6 Şubat depreminde yıkılan tüm konutların maliyeti 1 trilyon 100 milyar liraydı… O evlerin hepsi yeniden yapılırdı. Devletin bağışlar dahil 6 Şubat için yaptığı toplam harcama 2,6 trilyon liraydı… KKM tek başına bunun yüzde 88’i kadar. 2024 yılında 16 milyon 678 bin emeklimizin bir yıllık maaşının yüzde 87’si ödenirdi. Ama onlar ne yaptı? Bir avuç zengini ihya ettiler, sarayın çevresini büyüttüler. Bu halkın cebinden alıp tefecilere akıttığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz."