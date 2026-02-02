Murat Emir'den tazminata tepki: Bu ülke hakikati öğrenmeye devam edecek!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada, 150'şer bin lira tazminat ödemelerine yönelik verilen karara tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili belgeli ifşalarımız nedeniyle, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte tazminata ‘mahkum’ edilmişiz.

Gerekçe ne? 17 Haziran 2025’te

📌 İBB’den savcının altına çekilen lüks aracın nedenini belgeleriyle sormak

📌 Boğaza nazır villayı, o lüks havuzu, şatafatı ve bu özel muamelenin nedenini belgeleriyle sormak

📌 Mesai saatinde gezilen yat fuarının nedenini sormak

Dün Zekeriya Öz’lere zırhlı araçlar tahsis edip orduya operasyon çeken zihniyet, bugün isim değiştirmiş ve demokrasiye operasyon çekiliyor.

Ancak bu defa Türkiye’ye aynı bedelleri ödetmelerine izin vermeyeceğiz!

Tazminatınız sizin olsun, hakikat bizimdir ve bu ülke hakikati öğrenmeye devam edecek!"