Murat Emir, Erdoğan'ın 'enkaz'la verdiği fotoğrafı paylaştı: 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışına katıldı.

Sergiyi gezen Erdoğan, enkaz fotoğrafları ve kalıntılardan yapılan bir çalışmanın önüne geçerek poz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Erdoğan'ın enkazla çekildiği fotoğrafı paylaştı ve "23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz" dedi.

Emir'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Bu fotoğrafa iyi bakın!

23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz.

Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır bu.

Hatay hâlâ yıkık, hâlâ sahipsiz. Oysa enkazın başında, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez” diyerek milletin felaketini pazarlık konusu yapan bir Erdoğan vardı.

Kahramanmaraş’ta yapılan deprem konutları, deprem olmadan çöktü!

Kocaeli Gebze’de, 1999 Depremi'nin derslerini bile unuttular, denetimsiz metro inşaatı sebebi ile çöken bina bir aileye mezar oldu.

Ülkenin tepesinde hâlâ, “medeniyet” diyerek vitrin süsleyen, her felaketten sonra halkı yalnız bırakıp milletin acısının üstüne basarak sahneye çıkan bir iktidar!

Bu kırım sadece taşın, toprağın değil; milletin kırımıdır.

Ve o kırımı yapanın adı bellidir: AKP düzeni!"