Murat Emir: Gazetecileri görev yapamaz hale getirme, ayak altından çekme operasyonlarına bir son verelim!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandığına dikkati çeken Emir, "Basın özgürlüğünü engelleyen yani gazetecileri hapse attıran kanunlardaki öngörü ve belirlenebilirlik sağlanmalıdır diyoruz" dedi.

Dezenformasyon yasasına karşı tepkilerini daha önce de ilettiklerini anımsatan Emir, "Bu kanunun çerveçesi kesin olmalıdır. Yasa koyucu, sınırları belirsiz herkesin dilediği gibi anlayacağı bir yasa olamaz. Yalanın gerçeğpin ne olduğuna kim karar veriyor. Siz sabah ayrı akşam ayrı konuşanlar değil misiniz. Gerçeğin belirleyici basın, ifade özgürlüğü değil midir? Büyük hukuksuzluklar var" dedi.

"Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir. Gelin bu yasayı düzeltin. Burada vebal var" diyen Emir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslenerek bu yasanın düzeltilmesi çağrısı yaptı. Emir, "Gazetecileri görev yapamaz hale getirme, ayak altından çekme operasyonlarına bir son verelim" şeklinde konuştu.

Yandaş medyanın malvarlığı üzerinden kendisini asılsız iddialarla hedef aldığını kaydeden Emir, kendisine ait tapu kayıtlarını paylaştı. Emir, Sözde basın bana saldırıyor. Tapu kayıtlarına ulaştık diyenler doğru söylesin. 80 daire gösteriyorlar ama 2005 yılında krediyle bir daire aldım, orada oturuyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Emir'in açıkladığı tapu kayıtları

Devamla yargıya yönelik eleştirilerde bulunan Emir, Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförlerinin gözaltına alındığını anımsatarak " Zamanı gelince 'şu kişiyi konuşturacağız' diyorlar. Amaç yeni iftira zinciri kurmak" dedi.

Bugün ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması düzenlendiğine dikkati çeken Emir, bunun gündem değiştirme hamlesi olduğunu kaydetti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonununca hazırlanan rapora işaret eden Emir, süreçte bir sessizliğin hakim olduğunu vurguladı.

