Murat Emir Kimdir? CHP Milletvekili Murat Emir'in kariyeri ve siyasi hayatı

Murat Emir kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Murat Emir'in kariyeri ve siyasi hayatı!

MURAT EMİR KİMDİR?

Murat Emir, 31 Mart 1969'da Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. 1985 yılında Ankara İncirli Lisesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'nde göz hastalıkları alanında ihtisas yaptı. 2008 yılında Almanya'da Heidelberg Üniversitesi Lazer Fiziği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Etik ve Hukuki Yönleriyle Araştırma Biyobankacılığı" başlıklı doktora teziyle Tıp Tarihi ve Etik Doktorası'nı tamamladı. 2012 yılında Dünya Göz Hastanesi'nde operatör doktor olarak çalışmaya başladı. 2024'te CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak siyasi kariyerine ilk adımını attı. 2015 Kasım'da Meclis'e giren Murat Emir son üç dönemdir CHP Ankara milletvekilidir. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. İki çocuk babasıdır.

MURAT EMİR'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Son üç dönemdir CHP Ankara Milletvekili olan Murat Emir'in kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: