Murat Emir: 'Toplantıların hiçbirinde İmralı'ya gidiş gündem olmadı'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gideceği yönünde çıkan iddialara ilişkin, "Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gideceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Komisyonun gündemine dahi İmralı ziyaretine ilişkin bir konunun gelmediğini kaydeden Emir, şunları kaydetti:

"Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir. Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir."