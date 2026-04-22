Murat Fırat, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi: Hedef altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, finale yükselerek altın madalya için önemli bir adım attı.

Başkent Tiran’da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde mindere çıkan milli sporcu, yarı finalde dünya ikincisi Oleksandr Hrushyn ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Murat Fırat, adını finale yazdırdı.

2022'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak olan milli sporcu, altın madalya için mindere çıkacak.

Daha önce 2022 yılında Avrupa şampiyonu olan Murat Fırat’ın organizasyon tarihinde iki de bronz madalyası bulunuyor.

Fırat, yarı final öncesinde de etkili bir performans sergiledi. Milli güreşçi, Norveçli Haavard Joergensen’i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri’yi 4-1 ve Ermeni Slavik Galtas’ı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

CENGİZ ARSLAN ALTIN ŞANSINI KAYBETTİ

Grekoromen stil 72 kiloda Türkiye’yi temsil eden Cengiz Arslan ise yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze’ye 3-2 mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti.

Milli sporcu, yarın bronz madalya için mindere çıkacak. Cengiz Arslan, kariyerinde daha önce Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Öte yandan 97 kiloda mücadele eden Abdulkadir Çebi, çeyrek finalde kaybettiği rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı. 60 kiloda Mert İlbars ve 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek ise organizasyona erken veda etti.

Milli sporcular, şampiyonanın devam eden günlerinde madalya mücadelesini sürdürecek.