Murat Gezici, Özdağ'ın iddialarını yalanladı: Akşener'e operasyon yapılıyor

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kendisine dinlenilmeyen bir odada, “Bana nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğine dair iddiaları reddetti.

Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuşan Gezici, iddiaları dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yalan söylediğini, Akşener'e operasyon yapıldığını söyledi.

Ümit Özdağ ile 2019 ya da 2020 yılında Özdağ'ın enstitüsünde görüştüklerini belirten Gezici, Meral Akşener'in seçim stratejisi hakkında konuştuklarını ancak Özdağ'ın anlattığı gibi bir olayın kesinlikle yaşanmadığını ifade etti.

"BENİM ÜZERİMDEN MANİPÜLASYON YAPIYOR"

Açıklamalarında dolayı Özdağ'ı eleştiren Gezici, "Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

"AKŞENER'E OPERASYON YAPILIYOR"

Dava açılması halinde yaşananları mahkemede anlatacağını da vurgulayan Gezic, "Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci. Akşener ayrılmış gibi görülse de onu rakip olarak görenlerin saldırısı olarak görüyorum. Meral Akşener önemli bir Türk siyasetçisidir. Bu saldırılarla sanki ‘Erdoğan’ı o getirdi, o seçtirdi’ algısı kurularak bir aileye zarar verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.