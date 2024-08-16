Murat Gezici, Özdağ'ın iddialarını yalanladı: Akşener'e operasyon yapılıyor
Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde kendisine "Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğine dair iddiaları yalanladı. Gezici, söz konusu iddiaları dile getiren Ümit Özdağ'ı 'kendisi üzerinden manipülasyon yapmakla' suçlarken Akşener'e operasyon yapıldığını öne sürdü.
Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kendisine dinlenilmeyen bir odada, “Bana nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğine dair iddiaları reddetti.
Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuşan Gezici, iddiaları dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yalan söylediğini, Akşener'e operasyon yapıldığını söyledi.
Ümit Özdağ ile 2019 ya da 2020 yılında Özdağ'ın enstitüsünde görüştüklerini belirten Gezici, Meral Akşener'in seçim stratejisi hakkında konuştuklarını ancak Özdağ'ın anlattığı gibi bir olayın kesinlikle yaşanmadığını ifade etti.
"BENİM ÜZERİMDEN MANİPÜLASYON YAPIYOR"
Açıklamalarında dolayı Özdağ'ı eleştiren Gezici, "Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor” diye konuştu.
"AKŞENER'E OPERASYON YAPILIYOR"
Dava açılması halinde yaşananları mahkemede anlatacağını da vurgulayan Gezic, "Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci. Akşener ayrılmış gibi görülse de onu rakip olarak görenlerin saldırısı olarak görüyorum. Meral Akşener önemli bir Türk siyasetçisidir. Bu saldırılarla sanki ‘Erdoğan’ı o getirdi, o seçtirdi’ algısı kurularak bir aileye zarar verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Ümit Özdağ, YouTube’da katıldığı bir yayında, 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Meral Akşener'in çalışmalarını yapan bir araştırma şirketinin sahibinin, kendisine "Hocam Meral Hanım ile Ankara’da buluştuk, beni dinlenilmeyen odaya götürdü. Bana 'Nedenini sorma adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi" şeklinde bilgi verdiğini söyledi.
Özdağ, söz konusu kişinin daha sonra farklı yerlerde de aynı şeyleri anlattığını ifade etti. İsim vermeden konuşan Ümit Özdağ, bu kişinin Büyük Kulüp'te de, daha sonra kendisi dahil çok sayıda siyasetçinin olduğu başka bir ortamda da Akşener ile diyaloğunu daha detaylı şekildiği anlattığını beyan etti.
Gazeteci Fatih Altaylı ise eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, dinlenilmeyen bir odada, “Bana nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediği ismin, Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici olduğu söyledi.