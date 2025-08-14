Murat Kapki savcılık ifadesinde de konuşmuş: "Buraya avukatlar gelip para istiyor"

AKP MKYK eski üyesi Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklu yargılanan Murat Kapki’ye, “Kurgulanmış yalan ifade” karşılığında serbest kalma vaadinde bulunduğu öne sürüldü.

Kapki, serbest kalması vaadiyle kendisinden 2 milyon dolar para istediğini de savundu.

CHP lideri Özgür Özel’in kamuoyu ile paylaştığı Murat Kapki imzalı dilekçe ve suç duyurusundaki iddiaların ardından AKP’li Mücahit Birinci, iddiaları yalandı. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “madem bu arkadaş iddia ettiği şeyleri yaşadı, benimle görüşmesinden sonra gitti dördüncü ifadesini verdi. Neden o ifadelerinde bu iddia ettiklerinden, benden bahsetmedi?” diye sordu.

“BURAYA ÇEŞİTLİ AVUKATLAR GELİYOR”

Kapki’nin, 31 Temmuz’da gerçekleştirdiği görüşmeden sekiz gün sonra İstanbul 11’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadede de iddiasıyla ilgili konuştuğu tespit edildi.

Kapki, SEGBİS aracılığıyla alınan ifadesinde, “Ben savcılığa dün de ifademi verdim. Buraya çeşitli avukatlar geliyor, ‘Sizi para karşılığında çıkarırız’ diyorlar. Bu konuda da savcılığa ifademi verdim” diye konuştu.