Murat Karayılan: Devlet eski siyasetini devam ettiriyor

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, Suriye'deki gelişmeler ve DEM Partili yetkililerin İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuru hakkında konuştu.

Karayılan, İmralı'da bir görüşme olmasının bütün sorunları çözmeyeceğini söyledi.

Devletin eski siyasetinin devam ettiğini de vurgulayan Karayılan, çözüme yönelik adım atılması gerektiğini ifade etti:

“Yani öyle bir hava oluşmuş ki, sanki bir heyet veya DEM Partili yetkililer, Ada’ya giderse ve görüşme olursa bir anda her şey yerine gelecek ya da çözüm gelişecek. Böyle bir kanaatin oluşturulması veya kendiliğinden oluşması doğru değildir. Kuşkusuz İmralı’ya gitme isteği yanlış bir şey değildir fakat sanki, ‘işte gidersek sorun da çözülür’ yaklaşımı doğru değildir.

Dolayısıyla İmralı’ya gitme isteğinin yanı sıra adım atılmasını da istemek gerekiyor. Çözümden yana olan tüm kesimler devletin adım atmasını talep etmeli. Yoksa devlet şu anda halen de eski siyasetini devam ettiriyor. Bu minvaldeki uygulamalarını tek tek saymaya gerek yok; bunlar zaten biliniyor. İşte güçlerimize dönük saldırıları devam ediyor; kayyum siyaseti devam ediyor; Rojava’ya dönük saldırılar devam ediyor. Özcesi düşmanlık politikası devam etmektedir ve pratikte hiçbir değişim yoktur.”

"PKK OLARAK ROJAVA’DA YOKUZ"

Karayılan, SDG kontrolündeki Rojava bölgesine ilişkin de konuştu. Karayılan, Kobani'ye yönelik IŞİD saldırısında savaşmak için bölgeye gittiklerini ve daha sonra geri döndüklerini, Rojava'da bulunmadıklarını öne sürdü.

“Açıkça ilan ediyoruz; biz PKK olarak Rojava’da yokuz. Rojava’da, hiçbir örgütle organik ve örgütsel hiçbir bağımız yoktur. Ne zaman gittiğimizi ve ne zaman döndüğümüzü herkes biliyor. DAİŞ saldırdığında Kerkük’e, Erbil’e, Mahmur’a, Şengal’e ve şüphesiz Kobani’ye, Rojava’ya gittik fakat döndük. Şimdi bundan hareketle 'PKK oradadır' diyorlar. Hayır, öyle bir şey yoktur.“