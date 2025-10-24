Murat Köseoğlu’ndan yeni albüm: "Bir Şehri Bırakmak"

Müzisyen Murat Köseoğlu, “Bir Şehri Bırakmak” adlı albümüyle dinleyicinin karşısına çıktı.

Orhan Veli’nin şiirlerinden esinlenen yeni albüm, baba-kızın sesinde hayat buldu. Albümde, Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden bestelenmiş parçalar yer alıyor. Her bir eser; bir vedanın, bir hatıranın ve bir şehirde kalan duyguların izini sürüyor.

Vokalde Murat Köseoğlu’na kızı Yağmur Köseoğlu eşlik ediyor. Albümün dikkat çeken yönlerinden biri de, baba-kızın birlikte yarattığı müzikal bağın dinleyicilere bir aile hikâyesi olarak yansıması.

Albümün ilk video klibi, albüme adını veren “Bir Şehri Bırakmak” parçası, Marmaris Günnücek Ormanları’nda çekildi.

Albüm şu anda tüm dijital platformlarda dinlenebilir.