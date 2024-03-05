Murat Kurum anket sonucu paylaştı

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, "seçim yarışında geriden başladıklarını ancak şu an 1,5-2 puan öne geçtiklerini" iddia etti.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Kurum, "Sen git önce kendini özgürleştir, sen ne demek istiyorsun? Sen önce kirli ittifaklarının hesabını ver. Böyle bir aşağılık bakış açısı olamaz. Sen git o büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla. Gelip bize akıl verme. Kendi menfaatin için her türlü kirli ilişkiye giriyorsun sonra bizim 'tek millet, tek devlet' dememizden mi rahatsız oluyorsun" dedi.

Kurum, "Özgür Özel, bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızı hedef aldı, kendi belediye başkan adayları bedelli askerlik yapmış kişiler" ifadelerini kullandı.

ANKET PAYLAŞTI

Seçim anketi sonucu paylaşan Kurum, "seçim yarışında geriden başladıklarını ancak şu an 1,5-2 puan öne geçtiklerini" iddia etti.

Kurum, "tüm İstanbulluların oyunu alarak büyük bir zafer kazanacaklarını" öne sürdü.