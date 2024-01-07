Murat Kurum'dan adaylığının resmileşmesinin ardından ilk açıklama

AKP'nin İstanbul adayı olarak duyurulan Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak" açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermelerde bulunan Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak" dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak açıklanan Murat Kurum, ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Kurum, açıklamasında, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız" dedi.

Paylaşımında "#HazırızKararlıyız" etiketine yer veren Kurum, şunları söyledi:

"Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra Sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul!"

İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız#HazırızKararlıyız



Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.



YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL,… pic.twitter.com/sHbqQQGP5F — Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Murat Kurum ayrıca Haliç Kongre Merkezi'nde adalığının resmileşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz" diyen Kurum, "Allah yardımcımız olsun. Aziz İstanbullular, Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İBB adayı olarak ilan edildik. Böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başta sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere ittifakımız paydaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz" iddiasında bulunan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu: "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak."

Kurum, şunları söyledi: "İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştirdi. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan kargaşa ve sistemsizliktir."