Murat Kurum'dan Marmara depremi açıklaması: 1,5 milyon ev ve iş yeri yüksek risk altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beklenen büyük Marmara depremine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un yeni bir depremi kaldıracak gücü yok. 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonu yüksek risk altında" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda konuşan Murat Kurum, İstanbul'un yeni bir depremi kaldıracak gücü olmadığını söyledi.

600 BİN EV HER AN YIKILABİLİR

İstanbul'da 600 bin binanın 'her an yıkılabilir' olduğunu ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bugün, özellikle İstanbul'umuzun yeni bir depremi kaldıracak gücü yoktur. Sadece İstanbul'un değil ülkemizin de maalesef böyle bir depremi kaldıracak gücü yoktur. İstanbul'daki 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonu yüksek risk altındadır. Ne yazık ki milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya'daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır. Bu yüzden diyorum ki İstanbul'da başlatmış olduğumuz dönüşüm uygulamalarını daha da hızlandırmak zorundayız. Biz devlet olarak üzerimize düşeni samimiyetle, gayretle yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık."

Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasındaki konutlarla beraber, şu anda İstanbul genelinde 193 bin ev ve iş yerinin dönüşümüne devam ettiklerini de söyledi.