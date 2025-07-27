Murat Kurum'dan yangınlarla ilgili açıklama: 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının etkilerine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, 68'i konut olmak üzere toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurum'un açıklaması şöyle:

"Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık.

📌 İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik.

📌 Karabük’te 59,

📌 Sakarya’da 12,

📌 Bilecik’te 16,

📌 Uşak’ta 9,

📌 Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 1️⃣0️⃣4️⃣ bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."