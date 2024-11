Murat Kurum'dan 'yeni süreç' çağrısı: "Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'yeni süreç' ile ilgili "Gelin hepimiz Türkiye'nin birliğine destek olalım. Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım. Ayrılık ve bölücülük ateşini değil, dostluk ve kardeşlik bahçesini büyütelim" çağrısı yaptı.

Bakan Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, 6 Şubat depremlerini anımsatarak depremlerin etkilediği 11 ilin her köşesinde, dağlarında, ovalarında, köylerinde çalıştıklarını öne sürerek "Depremin ilk anından itibaren sizlerle omuz omuza mücadele verdik ve bu mücadelemiz son konut teslim edilinceye kadar devam edecek" dedi.

Deprem bölgesinde tüm imkanların seferber edildiğini savuan Bakan Kurum, "Biz aslında bu eserleri yaparken, sadece depremin yıktıklarını yeniden yapmıyoruz. Şehirlerimizi yepyeni bir vizyonla geleceğe hazırlıyoruz. Devletimizin gücüyle, deprem bölgesinin neye ihtiyacı varsa onu karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde ne olursa olsun, deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı aksatmıyor daima afetzede kardeşlerimizin yanında duruyoruz" diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

"En önemlisi de şudur, deprem bölgesini kirli siyasetin istismar malzemesi yapmaya çalışanlara asla müsaade etmedik, etmiyoruz. Kim hangi gündem peşinde koşarsa koşsun, biz emekçi kardeşlerimizle, Adıyaman'da, İndere'de koşturmaya devam ediyoruz. Kim hangi hesabın içerisinde olursa olsun, biz yuvalarımızı 1 gün daha erken teslim etmek için çabalıyoruz. Milletimizin bizlerden, devletten, siyasilerden beklentisi hizmettir, eserdir, icraattır. Ve milletimiz, herkesten de bu hassasiyeti beklemekte, birlik beraberlik duruşunu istemektedir."

'YENİ SÜREÇ' ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan 'yeni süreç' tartışmaları ve kayyum atamalarına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla her inançtan insanımızla, her görüşten kardeşimizle biriz, beraberiz, huzurluyuz. Bu huzuru bozanlarla yol yürüyenlere, insanımızı tedirgin eden gündemlerin peşinde koşanlara diyoruz ki, gelin hepimiz Türkiye'nin birliğine destek olalım. Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım. Ayrılık ve bölücülük ateşini değil, dostluk ve kardeşlik bahçesini büyütelim. Şunu asla unutmayalım, bu devlet bugüne kadar ayrılıkçılığa ve bilhassa teröre karşı en kararlı mücadeleyi yapmış bir devlettir. Memleketin dağında da düzünde de yerin üstünde de altında da her nerede terör varsa bu devlet gider o terörü kaynağında bitirir. Sen Mecliste demokrasiye barikat kursan da bitirir, otobüsün üzerinden hukuka parmak sallasan da bitirir, milleti tehdit etsen de bitirir, bağırıp çağırsan da bitirir."