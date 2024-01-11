Murat Kurum, İBB'yi hedef aldı: Açıklamalarımızdan rahatsız olmuşlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Avcılar'da "Geçmiş Dönem Teşkilat Yönetimi ve STK"ler ile bir araya geldiği programda konuştu. İBB Mührünü alacaklarını iddia eden Kurum, İstanbul'un hizmete hasret olduğunu söyledi, İBB yönetimini hedef aldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı AKP'li Murat Kurum, Avcılar'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu.

Hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağını söyleyen Kurum, sık sık mevcut İBB yönetimini eleştirdi.

İstanbul'un meselerine odaklanacağını iddia eden Kurum, ulaşım sorununu çözeceklerini savundu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz İstanbul’un meselelerine odaklanacağız. Hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. İBB mührünü alacağız.

Modern şehirlerde olduğu gibi metro ağını güçlendirmeliyiz. Hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbullu kardeşlerim sabırsızlıkla bekliyor, çok gayret edeceğiz.

"İBB YÖNETİMİ BAŞKA GÜNDEMLER PEŞİNDE KOŞTU"

İstanbul bu cennet vatanın her rengini taşıyor. Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti. Tesisleşmede çok göz ardı edildi. Mevcut İBB yönetimi başka gündemler peşinde koştu. Biz İstanbul meselelerine odaklanıyoruz. Projelerimizi milletimiz ile paylaşıyoruz.

Açıklamalarımızdan rahatsız olmuşlar. Hayallerimizi paylaştığımızda hemen algı çerçevesinde farklı gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Sadece İstanbul demek yerine İstanbul'u ikbal kaygısı görüp İstanbul halkını yalnız bırakanlar, sorunlara odaklansalardı İstanbul'daki kaos yaşanmazdı.

Şantiyelerimize hafriyat kamyonu ile orayı doldurmayız. Söz veririz sözümüzü de tutarız. Bizim farkımız bu."