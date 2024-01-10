Murat Kurum, iktidar olduklarını hatırladı: 'Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray gazetecilere ücretsiz olacak' sözü

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’ın gazetecilere ücretsiz olacağı sözünü verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait metro, metrobüs, tramvay, deniz ulaşımı ve otobüsler 212 sayılı yasalara göre mesleğini yürüten gazetecilere ücretsiz. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray, bu kapsamda değil.

Gazetecilerle görüşen AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, Marmaray’ın gazeteciler için ücretsiz olacağı sözünü verdi. Kurum, gazeteciler için zaten ücretsiz olan metrobüs ve deniz ulaşımı gibi araçların da ücretsiz olacağı sözünü de verdi.

Kurum şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşürüm. Şimdiden buna size sözünü veriyorum. Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak. Marmaray, metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz ücretsiz kullanacak. Çünkü görevi için gidiyor. Haber yapmak için gidiyor. Dolayısıyla bu ilişkin hiçbir tereddüt yok. Bu çalışkanlığı ekibimizle birlikte göstereceğiz ve iş yapacağız. Laf değil, iş üreteceğiz. Hedefimiz bu. Sorunlarınızı, problemlerinizi, bizim nezdimizde yapılabilecekleri Meclis üyelerimiz, İl başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanımız burada her alana ilişkin o sürecin takipçisi ve destekçisi oluruz. Gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu mana da bizim de görevimiz size yardımcı olmak, destek olmak.”