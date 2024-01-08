Murat Kurum, İmamoğlu'nun sözlerini kopyaladı: Heyecanımız var, gençliğimiz var

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var" sözlerini kopyaladı. Kurum, "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih'te ziyaretlerde bulundu.

Kurum ve beraberindekiler, Fatih Camisi'nin haziresindeki Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kabrine ziyarette bulundu.

Fatih'te açıklamalarda bulunan Kurum, kki önemli başlıklarının olacağını belirterek, "Biri ulaşım, diğeri kentsel dönüşüm. Bunun dışında İstanbul'da yaşamayı, huzurlu ve güvenli yaşamayı ve dünya standartlarında yeşiliyle, mavisiyle muasır medeniyetler seviyesi, ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayali olan, bu seviyeye getirebilmek için adımları da atacağız" ifadelerini kullandı.

"Gençliğin mutlu olduğu İstanbul'u inşa edeceğiz" diyen Kurum, şöyle devam etti: "Bu da çok önemli. Gençlerimiz bizimle birlikte belediyelerimizi yönetecekler39 ilçede. Onlar üniversiteden mezun olacaklar, buralarda açacağımız alanlarda onlarla birlikte iş ortaklığı yapacağız. Onlarla birlikte bu şehrin kalkınması için adımlar atacağız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini kopyalaması dikkati çeken Kurum, "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" dedi.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ

Ekrem İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu, “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz!” demişti.

İmamoğlu'nun bu sözleri, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmıştı.