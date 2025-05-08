Murat Kurum: İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var

İstanbul Valiliği'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, İstanbul'un nüfusu, ekonomik büyüklüğü ve tarihsel derinliğiyle Türkiye için eşsiz bir değere sahip olduğunu belirtti.

Kurum, şehrin geleceğiyle Türkiye'nin geleceğinin doğru orantılı olduğunu ifade ederek, bu sebeple İstanbul güvenli bir şekilde güçlenirse Türkiye'nin güçleneceğini, aksi bir durumda Türkiye'nin geri dönüşü olmayan bir zarar göreceğini söyledi.

ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUT SAYISI

Bu yıl itibarıyla İstanbul'da 8 milyon 70 bin ev ve iş yerinin bulunduğunu anlatan Kurum, "Bunun 3 milyon 393 bini, 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokumuza baktığımızda aslında 2000 yılında İstanbul'un tamamı riskliyken, yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul'umuzun yüzde 60'ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ DEPREM

Bakan Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını anımsatarak, herhangi bir yıkım olmasa da valilik koordinasyonunda, AFAD, Kızılay, ilgili bakanlıklar ve milletle birlikte zorlu günlerin üstesinden geldiklerini dile getirdi.

Bu çerçevede hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşların bir an önce evlerine girmesine destek olmaya çalıştıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı ve bu tespitler çerçevesinde 354 bin bağımsız bölümün hasarsız, 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu 61 bin bağımsız bölümün, yani burada yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren konuya ilişkin de hemen Yarısı Bizden kampanyasına vatandaşımız talep ederse eğer dahil olabileceklerini ifade ettik. Arkadaşlarımız bu konutlarda yaşayan, bu konutlarda iskan ettiğimiz vatandaşlarımızla görüşmelerine başladılar ve talep etmeleri halinde Yarısı Bizden kampanyasına burada yaşayan vatandaşlarımızı dahil edeceğiz."